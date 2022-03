Superlega: Perugia all'ottavo successo consecutivo

13-03-2022 20:38

Questi i risultati odierni della venticinquesima giornata di Superlega: Perugia arriva all’ottava vittoria consecutiva e ristabilisce le distanze su Civitanova tornando a +10 ma con una partita in più, agli umbri tuttavia basta una vittoria per 3-0 o 3-1 per mettere in cassaforte il primo posto nella regular season. Trento invece scivola a -11 avendo piegato Milano soltanto al tie-break.

Monza-Perugia 1-3 (21-25 32-30 23-25 22-25)

Taranto-Modena 3-1 (25-21 25-23 17-25 25-19)

Padova-Vibo Valentia 3-1 (22-25 25-22 25-21 25-22)

Ravenna-Cisterna 1-3 (25-20 11-25 21-25 19-25)

Trento-Milano 3-2 (28-30 25-21 25-20 23-25 15-9).

