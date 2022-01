SuperLega: Trento piega Perugia al tie-break

02-01-2022 21:17

Trento ha superato per tre set a due la capolista Perugia in Superlega: gli umbri, arrivati in Trentino con tanti assenti, sono stati sconfitti con i parziali di 25-21, 21-25, 26-24, 22-25, 15-11, mentre i padroni di casa hannp consolidato il loro terzo posto a 31 punti, a -10 dalla vetta.

Nell’altra partita del pomeriggio, Piacenza ha battuto con un secco 3-0 Monza, superandola in classifica al quinto posto. Gli emiliani hanno vinto con i parziali di 25-23, 25-17, 34-32.

