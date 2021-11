SuperLega, vittorie esterne di Civitanova e Trento

10-11-2021 22:25

Come per le due partite odierne del campionato maschile, anche quella della dodicesima giornata di Serie A1 femminile tra Chieri e Conegliano è stata notevolmente anticipata rispetto al calendario normale a causa dell’impegno delle venete nel mondiale per club. Naturalmente a vincere, ed è il 72° successo consecutivo tra tutte le competizioni, è stata l’Imoco, che si è imposta sul campo delle piemontesi per 3-0 con tutti e tre i parziali vinti per 25-22, 20 i punti di Paola Egonu.

