Suso illude, poi è super Haaland: il Borussia Dortmund espugna Siviglia, le pagelle

Nel segno di Erling Haaland. Il fenomeno norvegese recita la parte del dominatore nella notte del Ramon Sanchez-Pizjuan e mette la firma, in calce, sul definitivo 2-3 che permette al Borussia Dortmund di guadagnarsi un piccolo vantaggio in vista del retour match.

E pensare che le cose si erano messe subito male per i gialloneri, a causa del vantaggio lampo firmato Suso. Poi il peso specifico dei singoli non ha fatto altro che indirizzare le sorti della gara: Dahoud griffa il pareggio capolavoro, poi sale in cattedra il numero 9 con la doppietta da urlo che lo proietta a quota otto reti nella rassegna continentale. Nel finale il Siviglia trova comunque il modo di rimanere aggrappato alla qualificazione grazie allo squillo del subentrato de Jong.

Lopetegui recupera in extremis Jesus Navas e lancia dal primo minuto il Papu Gomez per provare ad imbastire sin da subito l’operazione quarti di finale, autentico tabù dalle parti di Siviglia. Sul versante opposto, Terzic cerca risposte immediate dal suo BVB , reduce da un segmento di campionato letteralmente disastroso. Per il riscatto in salsa europea, il tecnico tedesco sfodera l’artiglieria pesante personificata da Reus, Jadon Sancho e, soprattutto, dal bomber di coppa Haaland .

Il Dortmund decide di gestire da subito i ritmi delle operazioni lungo il perimetro, ma al primo affondo il Siviglia non perdona: al 7′ Fernando ispira Suso , sterzata ad eludere Sancho e piazzato dal limite che buca imparabilmente Hitz , beffato dalla deviazione decisiva di Hummels. Avvio fulminante da parte dei padroni di casa. Un approccio veemente quanto illusorio perchè al 19′ il BVB torna in superficie grazie al capolavoro balistico di Dahoud che – su scarico di Haaland – piazza il destro magico all’incrocio dei pali.

Passano sette minuti e il ribaltone è completato: Haaland mette il turbo, duetta con Sancho, e sull’uscita di Bounou insacca l’1-2. E quando il norvegese si iscrive alla partita sono dolori. Vedere per credere al minuto 43: break di Reus sull’errore in uscita del Papu e invito a nozze per la macchina da gol norvegese, implacabile nel depositare in porta il pallone del 3-1, dal forte sapore d’ipoteca sulla qualificazione.

Nella ripresa, Lopetegui attua da subito manovre rivoluzionarie: nel giro di un quarto d’ora escono Rakitic, En-Nesyri, Suso e Gomez, rilevati rispettivamente da Gudelj, Munir, De Jong e Torres.

Cambiano i fattori, non il risultato perché il BVB azzera i rischi e controlla in totale sicurezza. L’unico brivido per Hitz, arriva al 74′, quando la punizione del neoentrato Rodriguez si stampa sulla parte interna del palo, prima di colpire la figura del portiere svizzero e uscire.

Un pizzico di fortuna che non guasta mai, soprattutto in una serata quasi perfetta. Quasi, appunto, perchè a sei dal traguardo de Jong trova il varco per colpire e fissare il 2-3 finale che renderà sicuramente più interessante la gara di ritorno.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SIVIGLIA-BORUSSIA DORTMUND 2-3

MARCATORI: 7′ Suso (S), 19′ Dahoud (B), 27′ e 43′ Haaland (B), 84′ de Jong (S)

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou 6; Navas 6, Koundè 6, Diego Carlos 5.5, Escudero 5.5; Jordan 6 (72′ Oscar Rodriguez 6), Fernando 6, Rakitic 5 (46′ Gudelj 5.5), Suso 7 (59′ De Jong 6.5), En-Nesyri 5 (59′ Munir 5.5), Gomez 5.5 (59′ Oliver Torres 6). All. Lopetegui

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Hitz 6; Morey 6, Akanji 6.5, Hummels 6, Guerreiro 6.5 (76′ Passlack sv); Dahoud 7 (89′ Meunier sv), Emre Can 6, Bellingham 6.5; Sancho 7, Reus 7 (79′ Brandt sv); Haaland 8. All. Terzic

Arbitro: Makkelie (NED)

Ammoniti: Hummels (B), Haaland (B), Lopetegui (S)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 17-02-2021 23:13