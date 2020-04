Suzuki, ufficiale il rinnovo di Rins

Alex Rins ha rinnovato per altri due anni con il team Suzuki. Il centauro spagnolo lo ha ufficializzato su Instagram: "Il mio desiderio era quello di continuare con Suzuki e, finalmente, l'ho fatto. Penso che il progetto abbia il potenziale per essere vincente, io ho voglia di vincere ed e' per questo che ci troviamo alla perfezione".

"E' il posto ideale per me e stiamo lavorando tutti insieme per ottenere grandi risultati. Ho sempre creduto nella squadra e per questo motivo e' stato facile raggiungere un accordo iniziale molto presto. Poi ci siamo presi un po' di tempo per definire i dettagli e seguire tutti i processi interni".

SPORTAL.IT | 19-04-2020 17:17