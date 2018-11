Sven Goran Eriksson, ecco dove è finito: grande esordio

Parte con una bella vittoria la nuova avventura di Sven Goran Eriksson in Asia. Il veterano giramondo della panchina, 70 anni, ha vinto all’esordio da commissario tecnico della Nazionale delle Filippine.

In una partita valida per l’AFF Suzuki Cup, una competizione che si svolge solo tra le Nazioni del sud-est asiatico, la selezione allenata dal mister svedese ha superato per 1-0 la squadra di Singapore grazie alla rete di Reichelt al 78′.

Eriksson, che è sbarcato nelle Filippine praticamente in incognito (il calcio locale non attira molto le masse) si è detto entusiasta dell sua nuova avventura: “Nessuno mi ha riconosciuto, è davvero bello“, sono le sue parole riportate da France Football.

La quarantennale carriera di Eriksson come allenatore inizia nel 1977 al Degerfors, in Svezia. Il tecnico nato a Torbsy si impone all’attenzione internazionale conquistando nel 1982 la doppietta campionato-Coppa Uefa con l’IFK Goteborg. Nello stesso anno passa al Benfica, dove vince subito il campionato e arriva in finale di Coppa Uefa. Dal 1984 al 1989 ricopre la carica di direttore tecnico prima alla Roma (vince una coppa Italia), poi alla Fiorentina. Quindi torna per tre stagioni al Benfica, dove torna a conquistare il titolo.

Seguono i cinque anni da direttore tecnico alla Sampdoria, e il quadriennio da allenatore alla Lazio dove conquista lo scudetto, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Uefa, oltre a due Coppe Italia. In seguito diventa ct di Inghilterra, Messico, Costa d’Avorio, allena in Premier il Manchester City e il Leicester City. Non mancano le avventure esotiche in Thailandia al Bec Tero Sasana, a Dubai all’Al Nasr e in Cina (Guangzhou, Shanghai e Shenzen). Una carriera infinita, giunta a un nuovo capitolo.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 13:30