Svezia, Kulusevski in panchina: "Sono scioccato"

Esordio amaro per la Svezia in Nations League, sconfitta dalla Francia che si è portata a casa i tre punti grazie all’unico gol dell’incontro, messo a segno da Kylian Mbappé nel primo tempo.

Scelta a sorpresa nell’undici titolare per il ct scandinavo Janne Andersson che ha lasciato in panchina il talento di Dejan Kulusevski, entrato soltanto al minuto 70 per sostituire Sebastian Larsson nel tentativo, andato a vuoto, di arrivare al pareggio.

Il nuovo attaccante della Juventus ha espresso tutto il suo stupore per la decisione dell’allenatore: queste le sue dichiarazioni rilasciate nel post-partita e riportate dal portale svedese ‘AftonBladet’. “Non ho avuto tempo di incidere sull’incontro. Sono rimasto scioccato. In allenamento è andato tutto benissimo ma, sfortunatamente, il calcio è anche questo. E’ una sensazione strana ma rispetto la scelta del mister”.

In conferenza stampa, Andersson ha parlato proprio di Kulusevski e della sua sorpresa nell’apprendere che non avrebbe giocato dal primo minuto. “Non ho parlato con lui ma, se lo ha detto, probabilmente si sente in questo modo. Non mi è sembrato particolarmente scioccato. Ha fatto bene, proprio come tanti altri compagni. Vedremo se martedì avrà più minuti per giocare. Ha grandi qualità e sono sicuro che crescerà ancora”.

OMNISPORT | 06-09-2020 09:14