Svincolati di lusso: Balotelli aspetta una chiamata

La sessione estiva (anomala) di calciomercato si è ufficialmente chiusa. Tante le operazioni last minute. Diversi gli attaccanti che hanno trovato una nuova sistemazione. Tra questi non figura il nome di Mario Balotelli.

Conclusa, in maniera amara, la sua esperienza al Brescia, l’attaccante gestito dall’agente Mino Raiola, è ancora alla ricerca di una nuova sfida professionale. Ha ancora tempo, essendo svincolato, ma l’attesa si sta facendo lunga.

Nei giorni scorsi, via social, Super Mario era stato chiaro: “E tra poco si ricomincia. Voglia di tornare più forte che mai“. In realtà, il bomber classe 1990 è ancora “parcheggiato”. Nessuno si è ancora fatto avanti in maniera decisa.

Dopo il no del Genoa, sono circolate tante voci sulla nuova possibile destinazione dell’ex attaccante, tra le altre, di Inter e Milan. Dal Besiktas all’Espanyol, passando per Watford e pure per l’opzione Crotone in Serie A.

Tante indiscrezioni ma nessuna offerta concreta o, meglio, nessuna proposta che piacerebbe allo stesso Mario Balotelli, alla ricerca di una squadra dove possa avere una nuova occasione per rilanciarsi.

La sensazione è che molte società non siano ben disposte ad investire su Super Mario, reduce da tante, troppe avventure terminate in maniera negativa. Al Brescia, sua ultima tappa, ha fallito in maniera evidente.

Toccherà a Mino Raiola trovare il modo di rilanciarlo. Come ha fatto con Moise Kean e tanti altri suoi assistiti, dovrà inventarsi un gioco di prestigio per uno degli svincolati di lusso più chiacchierati e discussi.

OMNISPORT | 06-10-2020 08:53