Svizzera-Bulgaria 4-0: elvetici ai Mondiali, l'Italia ai playoff

15-11-2021 22:58

Si è parlato a lungo di Svizzera-Bulgaria , in virtù del testa a testa a distanza con l’Italia in seguito al rigore sbagliato da Jorginho. Ospiti senza motivazioni, padroni di casa pronti alla goleada.

Così è avvenuto, con la Svizzera che ha dominato in lungo e in largo, battendo per 4-0 la Bulgaria strappando il pass per i Mondiali di Qatar in virtù dello stop dell’Italia in Irlanda del Nord.

Senza diverse interpreti, Yakin vara il 4-2-3-1 con Gavranovic prima punta, con Shaqiri regolarmente trequartista e Frei in difesa. Dall’altra parte dentro diverse seconde linee, tra cui il portiere Karadzhov. Coppia d’attacco Iliev-Despodov.

Sin dai primi minuti, in terra elvetica non c’è partita: l’Irlanda del Nord è subito schiacciata nella propria metà campo, senza mai rendersi pericolosa dalle parti di Sommer. L’imprecisione di Vargas e le parate di un Karadzhov deciso a mettersi in mostra tengono il risultato sullo 0-0 per tutta la prima frazione, lo stesso tra Irlanda del Nord e Italia nell’altro match del raggruppamento C.

La sensazione è che la Svizzera possa però raggiungere il vantaggio il prima possibile, così da mettere in difficoltà un’Italia bloccata a Belfast: al 48′ mette al centro per Okafor, che di testa batte il portere della Bulgaria dando il vantaggio ai suoi.

Preso il primo goal, la Bulgaria si sfalda rapidamente: ci pensa Vargas a raddoppiare con un bel mancino al minuto 57, con i padroni di casa ancora senza tiri verso Sommer e con Iliev sostituito all’intervallo. Il tris annullato a Gavranovic non cambia l’entusiasmo a mille della Svizzera, che riesce comunque a trovare il 3-0 con Itten al minuto 72. Guadagnandosi, anche col poker di Freuler, l’accesso ai Mondiali ai danni dell’Italia.

I L TABELLINO

SVIZZERA-BULGARIA 4-0

MARCATORI: 48′ Okafor, 57′ Vargas, 72′ Itten, 91′ Freuler

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Frei, Schar, Mbabu; Zakaria, Freuler; Okafor (68′ Steffen), Shaqiri, Vargas (79′ Zeqiri); Gavranovic (68′ Itten).

BULGARIA (4-4-2): Karadzhov; Turitsov (46′ Velkovski), Hristov, Dimitrov, Tsvetanov; Nedelev, Kostadinov, Chocev (65′ I. Iliev), Kirilov (70′ Tsonev); A. Iliev (46′ Minchev), Despodov (80′ Yankov).

Arbitro: Bastien

Ammoniti: Freuler (S), Turitsov (B), Hristov (B),

Espulsi –

