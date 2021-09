Svizzera-Italia 0-0: Jorginho sbaglia, le pagelle

L’Italia di Roberto Mancini non va oltre il pari contro la Svizzera di Yakin, a Basilea, dopo una sfida iniziata bene, ma nervosa, con un rigore sbagliato che pesa sul risultato.

Buon avvio di gara per gli Azzurri, che si rendono pericolosi con Immobile e Insigne: la Svizzera risponde con sicurezza. Al 20′ occasionissima per l’Italia: Berardi lanciato in porta sfida uno contro uno Sommer che mantiene la posizione sventando la conclusione non irresistibile dell’attaccante del Sassuolo.

Al 35′ ci prova anche Insigne con una conclusione diretta al secondo palo: la formazione di Yakin risponde al 42′ con un colpo di testa Akanji, terminato di poco alto. La prima frazione si chiude con un’ultima occasione Azzurra: in pieno recupero Insigne cerca la rete direttamente da punizione defilata, bravo Sommer a sventare il pericolo.

La ripresa si apre con un’ingenuità della Svizzera: al 50′ Immobile serve Berardi che viene atterrato da Rodriguez. E’ rigore: dal dischetto va Jorginho che si fa parare la conclusione, centrale, da Sommer.

Al 72′ ancora Insigne, senza dubbio il migliore in campo degli Azzurri, che conclude con il mancino in area di rigore: il portiere della Svizzera si supera. Finale di gara con l’Italia avanti, ma senza creare particolari problemi alla Svizzera che, anzi, impensierisce Donnarumma con il destro di Zakaria all’84’.

Secondo pari consecutivo e record assoluto di imbattibilità per la Nazionale di Roberto Mancini, che entra nella storia. Sale a quota 11 punti nel proprio Girone, a +4 dalla Svizzera, seconda, ma con due gare in più. Decisiva la sfida dell’Olimpico di novembre.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SVIZZERA-ITALIA 0-0

Marcatori: –

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer 7; Widmer 6, Elvedi 5,5, Akanji 6, Rodriguez 5 (63′ Garcia 6); Aebischer 5,5, Frei 6, Sow 5,5 (63′ Zakaria 6,5); Steffen 6 (71′ Fassnacht 6), Zuber 5,5 (63′ Vargas 6); Seferovic 6 (85′ Zeqiri SV). Ct. Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Bonucci 6,5, Chiellini 6,5, Emerson 6; Barella 5,5 (90′ Pessina SV), Jorginho 5, Locatelli 5,5 (77′ Verratti 6); Berardi 5,5 (59′ Chiesa 6), Immobile 5 (59′ Zaniolo 6), Insigne 6,5 (90′ Raspadori SV). Ct. Mancini.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande

Ammoniti: 6′ Sow (S), 41′ Chiellini (I), 59′ Aebischer (S), 68′ Elvedi (S), 87′ Frei (S)

Espulsi:

OMNISPORT | 05-09-2021 23:03