Svolta Juventus, il colpo per l'attacco può arrivare subito

La prima conferenza stampa della seconda era di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus è servita per fare chiarezza sulle strategie di mercato che i bianconeri seguiranno nella seconda parte dell’estate, oltre che su alcuni equilibri di spogliatoio.

Oltre alle parole sulla carta poco concilianti nei confronti di Leonardo Bonucci, il tecnico livornese ha infatti implicitamente confermato che Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo saranno i punti di riferimento in attacco per la stagione che va a cominciare.

Pochi dubbi c’erano sulla permanenza a Torino della Joya, pur a scadenza nel 2022, e già caricato dalla nomina a vice capitano, mentre sul fuoriclasse portoghese Allegri è stato chiaro, parlando senza troppi giri di parole delle responsabilità che attendono il numero 7 in vista della sua quarta e con ogni probabilità ultima stagione in bianconero.

Eppure, nonostante la conferma in attacco anche di Alvaro Morata, oltre che ovviamente di Federico Chiesa, stella consacratasi a Euro 2020, la Juventus sembra decisa a consegnare subito ad Allegri un’altra punta per comporre un reparto di prima linea davvero di tutto rispetto anche nel confronto con le big internazionali.

Secondo quanto trapela dal Brasile, infatti, la società bianconera sarebbe tentata di anticipare i tempi per l’arrivo di Kaio Jorge. Il nuovo talento del calcio verdeoro è ormai juventino in pectore, dopo l’accordo trovato tra i bianconeri e l’agente del giocatore, Giuliano Bertolucci, per assicurarsi l’attaccante a parametro zero.

Tuttavia, firmato l’accordo che garantisce alla Juventus l’ingaggio dell’attaccante quando scadrà il contratto che lo lega al Santos, con inizio 1° gennaio 2022 e scadenza 30 giugno 2026 e sbaragliata la concorrenza di Benfica e Milan, a Torino starebbero pensando di ricomporre i rapporti con il ‘Peixe’, che ha perso i milioni che sarebbero invece arrivati dai portoghesi e dai ossoneri.

Per il Santos è pronta un’offerta da Torino di 2,5 milioni, la metà di quanto aveva offerto il Benfica. Un milione subito, più bonus che nel tempo potrebbero anche raddoppiare la quota iniziale. Così Jorge potrebbe arrivare alla corte di Allegri già durante il mercato estivo.

Ha vinto la volontà del giocatore, che ha quindi gelato i sogni soprattutto del Milan, affascinato dalla possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo e di crescere allenandosi con lui. Anche se solo per pochi mesi…

OMNISPORT | 29-07-2021 08:01