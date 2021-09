Svolta NBA: arriva la prima telecronista ufficiale

Novità sostanziosa e simbolica per la stagione NBA ormai alle porte.

Le partite dei campioni in carica dei Milwaukee Bucks, infatti, saranno commentate durante il campionato 2021-2022 da una donna.

Lisa Byington racconterà le imprese di Antetokounmpo e compagni su Bally Sports Wisconsin, diventando la prima donna telecronista ufficiale non solo di una squadra NBA, ma considerando tutte le quattro leghe sportive maggiori americane, quindi considerando anche NFL, NHL e MLB.

Byinghton, che sostituirà Jim Paschke, storico telecronista dei Bucks andato in pensione alla fine della stagione 2020-’21, è reduce da quattro stagioni come bordocampista e telecronista della NCAA per CBS e ha fatto anche telecronache per il Mondiale 2019 e le Olimpiadi di Tokyo 2020 per il calcio femminile, per Fox e NBC.

Al proprio fianco avrà un mito della storia dei Bucks come Marques Johnson e l’altro ex giocatore Steve Novak.

OMNISPORT | 16-09-2021 12:28