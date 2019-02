Svolta Roma, dal sindaco Raggi via libera al nuovo stadio

Mentre sul campo la stagione non sembra riuscire a prendere una piega gradita a società e tifosi, ma proseguire al contrario nel solco della discontinuità nonostante la quale la squadra è ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League, la Roma registra una buona, se non ottima, notizia sul fronte extra-campo.

Durante una conferenza stampa tenutasi in Campidoglio, infatti, la sindaca Virginia Raggi ha divulgato importanti aggiornamenti riguardo il progetto del nuovo stadio a Tor di Valle, che si trascina ormai da anni senza riuscire a vedere la luce.

Durante la conferenza è stata presentata la relazione del Politecnico di Torino, ma a far sognare i tifosi e soprattutto il presidente James Pallottasono state proprio le parole di Raggi: “Lo Stadio della Roma si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri già entro l’anno”.

Sarà insomma la volta buona per veder decollare un progetto nato oltre cinque anni fa, ma sempre fermatosi per intoppi di natura burocratica oltre che strettamente tecnici?

“È un progetto ambizioso che porterà un miliardo di investimenti per la nostra città e per il quadrante – ha proseguito la Sindaca – Lavoro, benessere e riqualificazione di un’area che è degradata, quella di Tor di Valle. Circa 500.000 cittadini beneficeranno di servizi su infrastrutture. Il taglio delle cubature non va a impattare sui servizi, e quindi l’opera mantiene l’utilità pubblico che sostiene le motivazioni di un’opera così importante. Il parere del Politecnico è un altro via libera che ci dà la conferma che il cambio rispetto al progetto iniziale va ad impattare in modo positivo sulla città. Rispetta tutti gli standard più importanti a livello ambientale ed energetico. Porterà lavoro ed investimenti ed è questo il senso della nostra approvazione. Il parere sarà pubblicato nelle prossime ore”.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 12:55