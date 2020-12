Swiss Sports Awards: Federer miglior sportivo svizzero

Non si gioca sui campi da tennis, ma lui, Re Roger, vince comunque. L’ultimo premio vinto da Federer risale ad un paio di giorni fa, quando è stato eletto agli Swiss Sports Awards come il miglior sportivo svizzero degli ultimi 70 anni.

Il numero 5 al mondo del ranking ATP, dopo aver ritirato il premio si è anche lasciato andare a qualche considerazione sul suo attuale stato di forma e sui prossimi Australian Open: “Per gli Open in Australia è una corsa contro il tempo, vedremo”.

Facile intuire come a Roger Federer non dispiacerebbe se l’organizzazione australiana dovesse decidere di far slittare l’inizio del torneo di qualche settimana: il suo ginocchio ha ancora bisogno di terapie per essere al 100%.

