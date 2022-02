Szczesny: "Escludere la Russia, la Fifa ha le palle?"

26-02-2022 21:49

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny si è sfogato dopo la vittoria contro l’Empoli, confermando la sua scelta di non scendere in campo nei playoff del Mondiale 2022 contro la Russia: “Avevo già deciso di non giocare contro la Russia, sono contento che i miei compagni abbiano preso la stessa scelta”.

“Se dovessimo perdere la partita a tavolino lo faremo a testa alta, sapendo di aver fatto la cosa giusta. Spero che la Russia venga esclusa dal Mondiale, vedremo se la Fifa ha le palle per farlo”.

