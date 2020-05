Szczesny: "Incantato dai trofei della Juve"

Wojciech Szczesny in un'intervista a Foot Truck ha svelato un retroscena sul suo trasferimento alla Juve: "Quando giocavo con la Roma eravamo venuti a Torino in trasferta. Sulla strada per gli spogliatoi ho visto tutte i trofei della Juventus disegnati… E ho pensato ‘c…, voglio giocare qui’. Abbiamo perso 1-0 entrambe le volte".

"A un certo punto della carriera un calciatore vuole vincere trofei, è bello far parte di progetti giovani ma arriva il momento in cui si vuole competere e vincere. È difficile giocare tanto tempo in una squadra senza vincere".

SPORTAL.IT | 04-05-2020 18:43