Tadej Pogacar: "Fortunato ad aver avuto la possibilita' di allenarmi duramente"

La stella slovena del ciclismo, ospite attesissimo al Festival dello Sport di Trento

“Penso di essere stato abbastanza fortunato”, dice Tadej Pogacar al Festival dello Sporti di Trento. “Probabilmente sono nato sotto una stella fortunata per avere questa opportunità di allenarmi duramente, per lavorare sodo ed essere bravo. Naturalmente, c’e’ molto, molto duro lavoro. Ma ovviamente senza una buona educazione non puoi raggiungere tutto questo. Posso dire di essere fortunato ad aver contribuito allo sviluppo della mia vita e al modo in cui sono arrivato a questo punto”, conclude Pogacar.