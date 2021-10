Tadej Pogacar trionfa nel Giro di Lombardia battendo in volata Fausto Masnada

Uno straordinario Tadej Pogacar ha vinto la centoqundicesima edizione del Giro di Lombardia, 239 chilometri con partenza da Como e arrivo a Bergamo. Il 23enne fuoriclasse sloveno della UAE Emirates ha battuto in una volata a due sul traguardo di Via Roma Fausto Masnada, 26enne della Deceunink che correva sulle strade di casa essendo di Val Brembilla.

La corsa si è accesa a 37 km dall’arrivo sul Passo di Ganda quando è scattato Vincenzo Nibali, ma Pogacar è andato a riprenderlo e lo ha staccato arrivando primo in cima, mentre il siciliano finirà nelle retrovie. Nella discesa verso Selvino ha allungato Masnada, compagno di squadra del campione del mondo, il francese Julian Alaphilippe, ha staccato gli inseguitori e nel giro di una quindicina di chilometri ha raggiunto il battistrada.

Davanti Masnada non collaborava con Pogacar perché dietro aveva Alaphilippe, dietro il transalpino non tirava quelli che erano con lui perché aveva davanti Masnada e così la Deceunink ha perso la corsa. Pogacar ha provato a staccare il bergamasco sullo strappo di Bergamo Alta, non ci è riuscito ma lo ha comunque battuto al traguardo in una volata senza storia.

Per il fenomenale sloveno, vincitore degli ultimi due Tour de France, quella delle “foglie morte” è la seconda classica monumento che si aggiudica in carriera dopo la Liegi-Bastogne-Liegi dello scorso 25 aprile. La volata per il terzo posto del gruppo degli inseguitori comprendente Alaphilippe è stata vinta dal britannico Adam Yates.

OMNISPORT | 09-10-2021 16:55