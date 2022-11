Taekwondo, Dell'Aquila sul tetto del Mondo

21-11-2022 10:17

Vito Dell’Aquila si conferma dopo Tokyo 2020.

L’azzurro, già oro all’Olimpiade, ha portato a casa la medaglia del metallo più pregiata ai Mondiali di Taekwondo a Guadalajara, in Messico. Si tratta del suo primo titolo iridato nella categoria -58 kg.

Percorso perfetto per il 22enne di Mesagne che aveva fatto vedere di essere in ottima forma con due secche vittorie ai sedicesimi e agli ottavi. Ai quarti si è poi imposto sul kazako Samirkhon Ababakirov per 2-1.

Poi in, semifinale contro il messicano Brandon Plaza Hernandez e con tutto il pubblico contro non ha patito la tensione e ha inflitto all’avversario un altro 2 a 0.

Nell’ultimo atto, in finale contro il coreano Jun Jang, ha avuto la meglio per 2-1. Un risultato che lo pone ancora una volta tra i più forti al mondo e gli permette di conquistare 140 punti nel ranking olimpico.