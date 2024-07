Taekwondo, le regole principali e le cinture, il sistema di conteggio dei punti e delle penalità

Caratteristiche generali del Taekwondo: l'arte marziale coreana che consiste nell'abbattere l'avversario a pedate e pugni

Il taekwondo è un’arte marziale di origine coreana che prevede l’utilizzo di mani e piedi. Taekwondo in coreano significa “Arte di colpire con i piedi e con le mani”.

Le regole fondamentali del taekwondo

Il campo di gara è un tappeto ottagonale di 64 mq all’interno di una area di sicurezza di 12m x 12m;

di 64 mq all’interno di una area di sicurezza di 12m x 12m; Si può colpire l’avversario usando il piede , solo sul tronco o al volto dell’avversario, non sotto la cintura; usando il pugno il solo bersaglio valido è il solo tronco.

, solo sul tronco o al volto dell’avversario, non sotto la cintura; usando il il solo bersaglio valido è il solo tronco. Su divisa e casco ci sono sensori che valutano forza e precisione del colpo e assegnano il rispettivo punteggio: 2 punti per calcio sulla corazza, 3 punti per calcio al caschetto; i giudici assegnano 2 punti in più per calci in rotazione e 1 punto per tecniche di pugno sulla corazza;

per calcio sulla corazza, per calcio al caschetto; i giudici assegnano in più per e per tecniche di pugno sulla corazza; colpire sotto la cintura, colpire il viso col pugno, passività, uscire dall’ottagono ecc sono comportamenti scorretti e comportano una penalità, che viene sottratta al punteggio;

Il combattimento dura 3 riprese di 2 minuti ciascuna con 60 secondi di intervallo

C’è un arbitro centrale con 3 giudici d’angolo e 1 direttore di campo

In caso di parità al termine del 3° round, si procede con un extra round di 1 minuto (golden round): il primo che mette a segno due punti vince il combattimento;

In caso di ulteriore parità i giudici decretano un vincitore in base ai colpi andati a segno o altri criteri tecnici;

Un match può concludersi sia ai punti sia per abbandono di un contendente.

Le categorie di peso nel taekwondo

Gli atleti sono suddivisi in categorie di peso. Per gli uomini: -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg. Per le donne: -49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg.

Le cinture del taekwondo

Gli atleti indossano una divisa chiamata Dobok, indossano un casco e corpetto blu e rosso dotato di sensori elettronici per segnalare i punti acquisiti, più altre protezioni (paradenti, paratibie, guantini, ecc).

Le cinture rappresentano un preciso grado di abilità ed esperienza nell’eseguire le taekwondo tecniche. In tutto sono 6 le cinture taekwondo, così suddivise:

bianca , è il primo grado, rappresenta l’allievo ingenuo nei confronti del taekwondo;

, è il primo grado, rappresenta l’allievo ingenuo nei confronti del taekwondo; gialla , l’allievo comincia a mettere le radici nel taekwondo, il colore richiama la terra fertile dove la pianta cresce;

, l’allievo comincia a mettere le radici nel taekwondo, il colore richiama la terra fertile dove la pianta cresce; verde , la pianta comincia a germogliare, l’arte comincia a svilupparsi nell’allievo che ha appreso alcune tecniche;

, la pianta comincia a germogliare, l’arte comincia a svilupparsi nell’allievo che ha appreso alcune tecniche; blu , l’allievo progredisce sempre di più, la pianta ormai è cresciuta e si rivolge fino al cielo;

, l’allievo progredisce sempre di più, la pianta ormai è cresciuta e si rivolge fino al cielo; rossa , le tecniche acquisite sono così pericolose che è necessario l’autocontrollo. Il colore richiama il tramonto, per l’allievo significa la fine di un tipo di apprendimento;

, le tecniche acquisite sono così pericolose che è necessario l’autocontrollo. Il colore richiama il tramonto, per l’allievo significa la fine di un tipo di apprendimento; nera, l’avvento della notte, indica un nuovo tipo di allenamento fisico e mentale.

Oltre ai colori delle cinture taekwondo, questa disciplina fonda la propria crescita mentale e atletica attraverso i 10 dan, che rappresentano un nuovo punto di inizio e una nuova scalata verso la saggezza e la virtù. Rispetto alle cinture taekwondo, la difficoltà di ottenere un dan è assai più impegnativa ed aumenta considerevolmente con l’avanzare del grado.