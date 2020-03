Taglio stipendi, anche il Real Madrid ci pensa

Anche il Real Madrid, come annunciato dai rivali storici del Barcellona e in Italia dalla Juventus, potrebbe tagliare gli ingaggi dei propri giocatori.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'El Pais', infatti, il club sta considerando questa ipotesi per far fronte all'impatto economico che l'emergenza coronavirus avrà inevitabilmente sui propri conti. Oltre ai calciatori, la squadra della capitale spagnola ha circa 800 dipendenti e i mancati introiti fra diritti tv, biglietti per le partite e merchandising sono stimati attorno agli 820 milioni di euro.

Il presidente Florentino Perez sta quindi riflettendo sulla necessità di intervenire sugli stipendi dei calciatori, con l'idea di cercare un'intesa diretta fra le parti.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 12:31