Talisca si confessa e fa felice la Roma

Secondo quanto riporta ‘Fanatik’, l’attaccante del Besiktas, in prestito dal Benfica, Talisca avrebbe confidato ai compagni la sua prossima destinazione: “Credo che andrò in Italia, alla Roma. In Turchia ho passato due bellissimi anni ma è arrivato il momento di una nuova esperienza”.

Parole che non lasciano alcun dubbio sul futuro del brasiliano, monitorato da tempo da Monchi. In questa stagione, Talisca ha messo a segno venti reti e otto assist in quarantasette gare, attirando non solo le attenzioni dei giallorossi ma anche quelli del Manchester United di Mourinho.

Il classe ’94 ha una valutazione che si aggira intorno ai venti milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2020.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 13:10