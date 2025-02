Tamberi: "Dopo Parigi avevo paura, mia moglie mi ha convinto"

Ospite a Sanremo con Jovanotti: "Emozionato, ma da Mattarella mi tremavano le gambe"

“Difficile avere il coraggio di riprovarci. Per diversi mesi ogni giorno cambiamo idea, poi a gennaio mi sono reso conto che non era solo una decisione personale ma di famiglia. Mia moglie Chiara mi ha sostenuto e ha capito quanto era importante andare avanti per tutta la nostra famiglia”. Le parole dell’altista Gianmarco Tamberi a Sanremo. “L’esperienza a Sanremo e’ stata emozionante, ma davanti al Presidente della Repubblica mi tremavano le gambe. Con Jovanotti ci siamo sostenuti a vicenda, la sua energia mi e’ stata di esempio. Noi cerchiamo di alzare sempre l’asticella e Lorenzo e’ il numero uno in questo, la sua performance di ieri sera e’ stata bellissima. Dopo l’infortunio aveva una voglia incredibile di spaccare sul palco”.