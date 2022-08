Tamberi, l'annuncio che spiazza tutti

06-08-2022 15:56

Gianmarco Tamberi sorprende tutti. Appena guarito dal Covid-19, il campione olimpico di salto in alto torna infatti subito in pedana. Lunedì 8 agosto gareggerà nella tappa del Continental Tour a Székesfehérvár in Ungheria.

“Per provare ad avere una possibilità di fare gli Europei (in programma dal 15 al 21 agosto in Germania, ndr) devo mettermi alla prova. Sono riuscito a fare un solo allenamento di tecnica dai Mondiali ad oggi, a causa del Covid: è stato 3 giorni fa, ed è stato un disastro. Voglio però – sono le sue parole sui canali della Federazione – continuare a sperarci e provare a capire se in gara riesco a trovare qualcosa dentro di me che mi consenta di gareggiare agli Europei”.