Tampa Bay perde ancora, Rodgers trascina i Packers

15-11-2021

Il ritorno di Aaron Rodgers trascina Green Bay, che travolge Seattle (17-0) nella sfida giocata sotto la neve al Lambeau Field. Successo prezioso anche per Tennessee contro New Orleans: sesta vittoria di fila per i Titans, pur senza brillare, ma che vale il primato solitario, pur con una gara in più rispetto a Bills e Ravens.

La notizia della notte sono però i crolli di Tampa Bay e Arizona: per i campioni in carica a Washington arriva il secondo ko di fila, complice una difesa disastrosa, mentre i Cardinals continuano a pagare le assenze di Murray e Hopkins.

Tra le altre partite, successi in scioltezza per Dallas, New England e Buffalo contro Atlanta, Cleveland e Jets così come per Kansas City nel Sunday Night a Las Vegas.

Colpo esterno anche per Philadelphia a Denver, mentre finisce pari tra Pittsburgh e Detroit.

I risultati della notte:

Washington Football Teams-Tampa Bay Bucaneers 29-19

Tennessee Titans-New Orleans Saints 23-21

Pittsburgh Steelers-Detroit Lions 16-16 (dopo supplementari)

New Yoirk Jets-Buffalo Bills 17-45

New England Patriots-Cleveland Browns 45-7

Indianapolis Colts-Jacksonville Jaguars 23-17

Dallas Cowboys-Atlanta Falcons 43-3

Arizona Cardinals-Carolina Panthers 10-34

Los Angeles Chargers-Minnesota Vikings 20-27

Denver Broncos-Phiadelphia Eagles 13-30

Green Bay Packers-Seattle Seahawks 17-0

Las Vegas Raiders-Kansas City Chiefs 14-41

