Tegola Juve, un centrocampista si opera: i tempi di recupero

Primi guai per la Juventus di Massimiliano Allegri. Arthur Melo sarà costretto ad operarsi per risolvere una volta per tutte il problema alla gamba destra che lo tormenta ormai da mesi.

Il centrocampista brasiliano da tempo giocava con il dolore a causa della calcificazione di natura post traumatica fra tibia e perone, rimediata in occasione della sfida del 16 dicembre scorso contro l’Atalanta. L’ex Barcellona aveva preferito la terapia conservativa per giocarsi le chance a disposizione per la convocazione nel Brasile per la Copa America, poi mai arrivata.

Nelle scorse settimane Arthur aveva svolto un lavoro specifico con i preparatori atletici per recuperare dal problema, ma il dolore è tornato a farsi sentire. Da qui la decisione, di concerto con la Juventus, di fermarsi e di intervenire chirurgicamente per risolvere definitivamente la questione.

Arthur ha saltato i primi allenamenti alla Continassa e si farà operare già nelle prossime ore per tornare a disposizione di Allegri il prima possibile: si parla di almeno due mesi di stop. La stagione del brasiliano parte così in salita, dopo un anno certo non memorabile agli ordini di Andrea Pirlo.

Da capire se la Juventus si muoverà ora sul mercato: Arthur salterà tutta la preparazione e l’adattamento ai nuovi dettami di Allegri, e rientrerà in campo solo a stagione inoltrata.

OMNISPORT | 15-07-2021 22:30