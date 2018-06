Brasile, Mondiale a rischio per una stella. Neymar nella bufera

Doppia tegola per il Brasile. L’attaccante verdeoro Douglas Costa, a causa di un problema alla coscia, rischia di restare fuori fino all’eventuale finale del Mondiale, in programma il prossimo 15 luglio. Lo riportano i media russi. Secondo il parere dei medici, le tempistiche di guarigione per l’esterno della Juventus si aggirano tra i quindici e i venti giorni: un brutto colpo per il commissario tecnico della Seleçao Tite, che perde una freccia importante del suo attacco, reduce da una grande stagione in serie A.

Tite, che ha già annunciato che Douglas Costa non giocherà nell’ultima partita del girone E contro la Serbia, che si terrà a Mosca il 27 giugno, è stato attaccato dalla moglie del giocatore sui social: “Douglas si lamentava del dolore dopo l’allenamento, spiegando che alla Juventus il lavoro era più leggero. Sappiamo che questo infortunio non è pesante come il primo, però, speriamo che possa recuperare in una decina di giorni”.

Il ct aveva elogiato il bianconero, che entrato nella ripresa della partita contro la Costa Rica cambiando faccia al match: “All’inizio della partita eravamo nervosi e incerti, sbagliavamo troppi passaggi facili e il ritmo era tutto sbagliato. Poi, penso alla ripresa dopo l’ingresso di Douglas Costa ed è stato uno spettacolo. Basta vederlo giocare, accelera, dribbla, va a destra, va a sinistra. Per me ha fatto tanti progressi alla Juventus, e sto parlando dal profilo tecnico e tattico. Discorso analogo per Firmino anche lui decisivo. Certo, è un bel vantaggio avere cambi del genere in panchina…”. Ora sarà costretto a farne a meno, e proprio quando il Mondiale sta entrando nel vivo.

Ma il Brasile deve fare fronte anche a un problema disciplinare non da poco. Domenica, riportano i media brasiliani, un gruppo di senatori tra cui Thiago Silva, Marcelo e Miranda ha avuto un confronto con Neymar, con presente tutta la squadra, per l’atteggiamento irriguardoso che ha avuto in campo nella sfida con la Costa Rica. O’Ney nel corso della gara ha avuto reazioni scomposte nei confronti dei compagni di squadra (insulti a Thiago Silva) e dell’arbitro, rischiando addirittura di compromettere la sua presenza in campo. Il colloquio è avvenuto davanti a tutta la squadra, poi lo stesso Tite ha parlato al giocatore. Neymar si è scusato.

Il Brasile, che ha pareggiato la prima partita contro la Svizzera e battuto la Costa Rica in extremis, si giocherà la qualificazione contro la Serbia. Attualmente la classifica vede Neymar e compagni al comando con 4 punti insieme alla Svizzera. La Serbia è a 3 punti, a 0 la Costa Rica già eliminata.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 15:45