Ten Hag furibondo con Cristiano Ronaldo: ecco perché

03-08-2022 12:51

Inaccettabile. Questo l’aggettivo scelto da Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, per descrivere il comportamento che Cristiano Ronaldo ha avuto durante il match amichevole tra i Red Devils e il Rayo Vallejano.

Ronaldo, che ha lasciato lo stadio prima del fischio finale dell’amichevole contro il Rayo Vallecano disputata domenica,si è esposto inevitabilmente alla critica da parte dell’allenatore olandese, che pretende rispetto e professionalità da parte del campione lusitano fin quando sarà un suo giocatore.

Evidentemente il rapporto tra CR7 e il Club di Manchester è ai ferri corti. Il portoghese, probabilmente frustrato dallo scarso mercato che ha mosso – per la seconda estate consecutiva – la sua richiesta di cessione, è ormai separato in casa avendo saltato tutta la preparazione estiva.

Ten Hag aveva in mente di portarlo comunque in panchina per l’esordio in campionato di domenica contro il Brighton, secondo quanto scrive The Sun. Ma le recenti dichiarazioni del tecnico olandese non fanno presagire una possibile riconciliazione: “Non posso accettare di certo il comportamento di Ronaldo” – ha dichiarato all’emittente Viaplay Sport Nederland. “Penso che sia inaccettabile. Siamo una squadra e bisogna restare uniti fino alla fine”.