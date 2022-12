Tennis, Alcaraz definisce gli impegni del 2023

26-12-2022 11:30

Carlos Alcaraz si prepara alla nuova stagione. L’anno si è chiuso per lui con un infortunio che gli ha impedito di prendere parte alle ATP Finals 2022 di Torino ma con in posto da numero uno al Mondo in salvo.

Ora, lo spagnolo, dovrà riconfermarsi e se possibile fare meglio. Intanto, secondo Marca, l’allievo di Ferrero avrebbe definito con il suo team il calendario degli impegni e dei tronei a cui prenderà parte.

Stando al quotidiano l’iberico non prenderà parte a nessun torneo ATP 250. Lo scopo è chiaro: puntare agli eventi più importanti, dai tornei 500 fino al Masters per arrivare alle prove Slam.

Già un primo banco di prova sarà offerto dagli Australian Open. L’anno scorso Alcaraz uscì al terzo turno, ha quindi tutto da guadagnare anche in termini di punti.

CALENDARIO 2023 CARLOS ALCARAZ

Australian Open

ATP 500 di Rio de Janeiro

ATP 500 di Acapulco

Masters 1000 di Indian Wells

Master 1000 di Miami

Masters 1000 di Monte-Carlo

ATP 500 di Barcellona

Master 1000 di Madrid

Master 1000 di Roma

Roland Garros

ATP 500 di Queen’s o Halle

Wimbledon

Masters 1000 di Toronto

Masters 1000 di Cincinnati

US Open

ATP 500 di Pechino o Tokyo

Masters 1000 di Shanghai

ATP 500 di Basilea o Vienna

Masters 1000 di Parigi

ATP Finals