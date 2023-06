Tennis, Alcaraz: "Djokovic? Mi sono caricato di troppe pressioni"

Lo spagnolo ha concesso un'intervista a L'Equipe

17-06-2023 11:42

Carlos Alcaraz ha concesso una lunga intervista al quotidiano sportivo francese L’Equipe.

Il tennista è reduce dalla sconfitta al Roland Garros contro Djokovic e intanto, in attesa di vederlo su erba, si prepara a disputare la Hopman Cup, prevista dal 19 al 23 luglio a Nizza.

In quella occasione giocherà anche per la prima volta il doppio misto: “È piuttosto insolito ma è sicuramente qualcosa di molto bello. Sarà una maniera dolce per riabituarsi a un’altra superficie dopo aver terminato la stagione sull’erba”.

Poi è tornato proprio sul k.o di Parigi: “Fisicamente ero assolutamente a posto il problema è stato caricarsi di pressioni supplementari. Non mi sono preparato bene per quel match; i primi due set mi hanno chiesto tantissimo e se aggiungiamo le tensioni di cui mi sono caricato subito dopo… alla fine è successo quanto avete visto”.