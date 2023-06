Tennis, Alcaraz per Wimbledon punta su Kyrgios

Il tennista spagnolo ha parlato della stagione su erba

20-06-2023 13:09

Chi fermerà Novak Djokovic a Wimbledon? Questa la domanda che si pongono gli esperti di tennis e non solo.

Nella conferenza stampa pre esordio al Queen’s ne ha parlato Carlos Alcaraz: “Non sto dicendo che non sono in grado di battere Novak. Ma penso di avere meno possibilità sull’erba rispetto alle altre superfici. Penso che Kyrgios abbia maggiori possibilità di sconfiggere Novak rispetto a qualsiasi altro giocatore”.

E poi: “È difficile muoversi sull’erba, è più insidiosa rispetto alle altre superfici. Forse è più comodo andare a rete e giocare sempre in maniera aggressiva. Ci sono tanti tennisti che usano lo slice qui, ma io non sono uno di loro e devo capire tutti i movimenti da fare qui. Devo concentrarmi su ogni colpo e bisogna capire che per me è più faticoso giocare sull’erba. Djokovic è, insieme a Roger Federer, uno dei migliori interpreti su questa superficie e quindi sarà molto difficile. Non sto dicendo che non ho chance ma sicuramente che sull’erba ho meno possibilità”.