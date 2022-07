Tennis, altri buoni segnali da Thiem

20-07-2022 11:28

Dominic Thiem dà buoni segnali a Gstaad arrivano altri buoni segnali.

In Svizzera ha infatti portato a casa il match contro il francese Hugo Gaston: prima della scorsa settimana a Bastad non aveva vinto una sola partita negli ultimi 12 mesi.

Oggi per Dominic sfida a Federico Delbonis al secondo turno.

“La vittoria ottenuta a Bastad – ha dettp – stato ottima, ne avevo bisogno. L’evento Challenger disputato a Salisburgo la settimana precedente aveva già rappresentato un passo nella giusta direzione. Ho avvertito un netto miglioramento rispetto al Roland Garros e agli altri tornei. Sono riuscito a vincere due partite contro due top 50 a Bastad, ed è stato davvero importante per la mia fiducia. È stato difficile rimanere positivi perdendo una partita dopo l’altra. Anche il modo in cui giocavo mi preoccupava, sentivo di non avere il livello giusto per competere”.