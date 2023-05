Tennis, anche Lehecka al torneo Piemonte Open

Il ceco, eliminato agli Internazionali d'Italia, è attualmente numero 39 al mondo.

15-05-2023 11:44

Da Roma a Torino. Lehecka, eliminato agli Internazionali d’Italia da Marozsan, ha deciso di partecipare al Piemonte Open Intesa Sanpaolo (15-20 maggio). Il ceco, protagonista all’ultima edizione delle Nex Gen, è attualmente numero 39 al mondo.

Entrato nel tabellone delle qualificazioni come “alternate”, diventa uno dei favoriti per vincere il Challenger 175 in programma al Circolo della Stampa Sporting di Torino. Nel tabellone principale maschile presenti nomi di un certo peso come Juan Cerundolo, Baez, Varillas e Galan. Nutrita la presenza di tennisti azzurri, tra cui spiccano i vari Passaro, Cobolli e Zeppieri.