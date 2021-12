27-12-2021 08:39

Brutta notizia per Rublev che è risultato positivo al Covid-19 (è in isolamento a Barcellona). Il russo non potrà quindi partecipare all’imminente ATP Cup, già alle prese con tante defezioni.

Il russo, numero cinque del mondo, dovrebbe tornare ai prossimi Australian Open, in programma dal 17 al 30 gennaio 2022. Rublev ha appena vinto il Mubadala World Tennis Championship ad Abu Dhabi.

OMNISPORT