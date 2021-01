Tennis, AO: Adelaide ospiterà la quarantena dei big

Adelaide sarà la città che ospiterà almeno 50 persone tra giocatori e staff durante il periodo di quarantena imposto dal governo locale prima di prendere parte agli Australian Open.

Tennis Australia ha infatti chiuso un accordo con il governo dell’Australia Meridionale ottenendo che fosse appunto Adelaide la città che potesse ospitare i “big” degli Australian Open in quarantena. Dal canto suo, la città ospiterà un’esibizione dei migliori tennisti al mondo (i primi 3 ATP e le prime 3 WTA) nei giorni del 29 e 30 gennaio.

Per questo motivo, Nadal, Djokovic e Thiem dovranno passare il periodo di isolamento preventivo per forza ad Adelaide; stessa sorte per la Halep e la Osaka. Nessun problema invece di quarantena per Ashleigh Barty essendo già australiana e trovandosi in loco.

OMNISPORT | 08-01-2021 16:00