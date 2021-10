Tennis, Aryna Sabalenka salta Indian Wells: è positiva al Covid

Aryna Sabalenka non parteciperà al torneo di Indian Wells dopo essere risultata positiva al Covid 19. La numero due al mondo ha dato la notizia tramite i social: un altro forfait illustre dopo l’australiana Ashleigh Barty.

Al posto della Sabalenka entra nel tabellone l’americana Lauren Davis.

“Sfortunatamente – ha scritto la bielorussa sui social – sono risultata positiva a Indian Wells e non sarò in grado di competere. Ho iniziato il mio isolamento e ci rimarrò fino a quando non terminerà la quarantena”.

La tennista aveva espresso, nelle scorse settiamane il suo scetticismo nei confronti dei vaccini.

OMNISPORT | 03-10-2021 11:21