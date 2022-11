Tennis, ATP Finals, sono iniziati gli allenamenti a porte aperte

08-11-2022 17:03

Stanno per entrare nel vivo le Nitto ATP Finals di Torino, in programma al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre, un appuntamento che gli appassionati della racchetta stanno aspettando con ansia.

Quando mancano solo 5 giorni all’inizio delle gare, infatti, sono iniziati gli allenamenti a porte aperte sul Training Center del Circolo della Stampa Sporting. A intrattenere i primi curiosi ci ha pensato l’americano Taylor Fritz, numero 9 del ranking mondiale, che ha strappato il visto d’ingresso a causa del forfait per infortunio del numero uno, Carlos Alcaraz.

Oltre a Fritz sono scese in campo anche una delle coppie favorite per il doppio, i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, e il doppista salvadoregno Marcelo Arevalo, qualificato per le Finals in coppia con Jean-Julien Rojer.

Nel frattempo Torino inizia a “farsi bella” per l’evento inaugurando il Fan Village di Piazza d’Armi, proprio di fronte allo stadio Grande Torino ed al Pala Apitour. Al suo interno ristoranti, cocktail bar e caffetterie, oltre a due mini campi da tennis (indoor e outdoor) che fungeranno da attrazione per pubblico e visitatori.