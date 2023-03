Negli ottavi dell'Atp di Miami 2023, Jannik Sinner ha sconfitto il numero 7 del mondo Rublev con una prestazione sontuosa: l'altoatesino ha vinto con un netto 6-2, 6-4.

28-03-2023 19:58

Jannik Sinner continua a volare nell’Atp di Miami. Il campioncino azzurro, negli ottavi del torneo, si è sbarazzato del russo Rublev, numero 7 al mondo. Una prestazione sontuosa dell’altoatesino, che conferma così una condizione fisica top. Grazie a un netto 6-2, 6-4, il 21enne è approdato ai quarti senza troppi affanni, nonostante le qualità dell’avversario.

Le parole di Sinner

Al termine dell’incontro contro Rublev, Sinner ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Si prova a fare il massimo ogni giorno. Rublev non è mai un avversario facile, serve bene ed è aggressivo, ma oggi il mio livello è stato ottimo, mi sono sentito bene in campo“.

“Dal punto di vista del servizio è la partita in cui ho servito meglio e continuiamo così – continua Sinner -. Ho dovuto cambiare parte del mio gioco, ho cercato di essere più aggressivo di lui e ho cercato di giocare con la giusta tattica. Non è mai facile, ma sono soddisfatto“.

Sinner, ora sfida a un outsider

Adesso, il tabellone per Sinner sulla carta è decisamente più semplice. Domani infatti, il classe 2001 tornerà nuovamente in campo per affrontare un vero e proprio outsider della parte alta del tabellone: uno tra l’olandese Botic van de Zandschulp o il finlandese Emil Ruusuvuori. Due atleti decisamente inferiori all’altoatesino, che però non potrà sottovalutare l’impegno.

Sinner, top 10 in cassaforte

Nel frattempo, per Sinner la top10 è praticamente in cassaforte: allo stato attuale potrebbero superarlo solo il russo Karen Khachanov approdando in finale o l’americano Tommy Paul vincendo il torneo. L’obiettivo dell’azzurro, dopo questa prestazione sontuosa con Rublev, è quella di vincere il torneo, che gli garantirebbe il sesto posto al mondo.

Intanto, l’approdo ai quarti dell’Atp di Miami ha permesso all’altoatesino di incassare la bellezza di 184.465 dollari statunitensi (circa 170.130 euro). La qualificazione alla semifinale garantisce 352.635 dollari, l’accesso alla finale viene premiato con 662.360 dollari, il vincitore del torneo tornerà a casa con ben 1,26 milioni di dollari.