Il 27enne torinese continua il suo splendido cammino al Masters 1000. Ora se la vedrà con Cerundolo per un posto nei quarti di finale. Oggi in campo Sinner e Trevisan.

28-03-2023 08:21

Continua il momento magico di Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Miami. Nella notte, l’azzurro ha battuto Frances Tiafoe, conquistando un meritato posto agli ottavi di finale del torneo.

Miami Open, Sonego continua a stupire: ottavi di finale

Frances Tiafoe era il favorito nel match con Lorenzo Sonego. Numero 14 del mondo e 12 del seeding, lo statunitense ha capito subito che l’italiano non era in vena di regali. La gara è stata giocata in maniera eccelsa dall’azzurro, bravo a sfruttare ogni occasione (nonostante l’interruzione per la pioggia a metà secondo set).

Il match si è concluso così con la vittoria di Lorenzo Sonego in due set (6-3, 6-4). Grazie a questa vittoria, il 27enne azzurro ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo per la seconda volta in carriera (gli era già accaduto nel 2021).

Miami Open, Sonego pronto a sfidare Cerundolo

Già certo di tornare nella Top 50 ATP, Lorenzo Sonego si appresta ora a sfidare Francisco Cerundolo. L’argentino, numero 25 del seeding, è un osso duro ma l’italiano sta dimostrando di attraversare un momento di grande brillantezza.

Francisco Cerundolo (bravo ad eliminare dal torneo Felix Auger-Aliassime), lo scorso anno, è stato semifinalista a Miami. Tra i due non ci sono precedenti.

Miami Open, Sonego e Sinner protagonisti assoluti

Se Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sono in crisi, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego (senza dimenticare Martina Trevisan tra le donne, oggi impegnata nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami contro Elena Rybakina), stanno andando alla grande.

Due azzurri tra i migliori 16 a Miami è un risultato importante che certifica il valore del movimento azzurro. L’altoatesino sarà il primo a scendere in campo. Oggi, in serata, se la vedrà con Andrej Rublev per un posto nei quarti di finale. A seguire, nella notte, toccherà a Lorenzo Sonego.