Prova di grande solidità mentale dell'azzurro che si impone in due set (6-3, 6-4). Ora la sfida con Rublev. L'altoatesino ricorda bene l'ultimo confronto al Roland Garros.

27-03-2023 08:21

Il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami continua in maniera perentoria. Dopo aver battuto Grigor Dimitrov, ora se la vedrà con Andrey Rublev con cui ha un conto in sospeso.

Miami Open, Sinner agli ottavi per la terza volta

Jannik Sinner ha eliminato dalla corsa al torneo di Miami il pericoloso Grigor Dimitrov. L’azzurro si è imposto in due set: 6-3, 6-4 i parziali. Match gestito al meglio dall’altoatesino che, soprattutto nei momenti chiave dell’incontro, ha sempre mantenuto alta la concentrazione.

Per Jannik Sinner si tratta della terza volta in carriera agli ottavi di finale del prestigioso torneo di Miami. Un risultato importantissimo che, di fatto, gli permetterà di entrare nella Top 10 del ranking ATP anche se, come si suol dire, l’appetito vien mangiando e il ranking dell’azzurro potrebbe anche migliorare ulteriormente.

Sinner guarda avanti: “Voglio diventare meno prevedibile”

Nell’ultimo periodo, Jannik Sinner sta giocando ad altissimi livelli. certo, gli manca ancora qualcosa per arrivare ai livelli di Carlos Alcaraz, ma la strada intrapresa è quella giusta.

“In generale sto provando ad aggiungere qualcosa al mio gioco perché devo investire per il futuro. Quello che sto provando a far è cercare di essere meno prevedibile“, le sue parole nel post match della sfida con Grigor Dimitrov.

Sinner, ora Rublev per una vendetta sportiva attesa da tanto

Ora, sulla strada di Jannik Sinner c’è un avversario decisamente insidioso, ovvero Andrey Rublev. Testa di serie n.6 del tabellone, è una vecchia conoscenza dell’azzurro.

I precedenti tra i due sono quattro con due vittorie per parte ma Jannik Sinner ricorda soprattutto la grande delusione all’ultimo Roland Garros quando, nel match valido per il quarto turno, è stato costretto a dare forfait per un problema al ginocchio all’inizio del terzo set. Ora avrà l’occasione di rifarsi. In gioco ci sono i quarti di finale del Masters 1000 di Miami.