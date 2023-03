Sinner: "Alcaraz superiore ma posso raggiungerlo"

Il tennista azzurro: "Quello che sta facendo è impressionante perché essere nuovamente n.1 del mondo è un grande merito".

22-03-2023 15:24

Jannik Sinner in conferenza stampa a Miami ha parlato della sua rivalità con Carlos Alcaraz: “È fantastico affrontarlo perché le nostre partite sono sempre molto dure e lui mi spinge al limite. È in queste partite che impari di più e lui è un grande stimolo per migliorare. Quello che sta facendo è impressionante perché essere nuovamente n.1 del mondo è un grande merito”.

“Ora è a un livello più alto del mio – ha ammesso Sinner -, ma penso di poterci essere anch’io se continuo a lavorare come sto facendo. So di avere il potenziale per farlo e sono molto fiducioso del percorso che sto seguendo”.

Sul suo bilancio finora: “Non sono appagato e voglio sempre di più da me stesso. So che se gioco il mio miglior tennis riesco a competere con i migliori ed è un grande stimolo per me. E’ tutta mentale la partita che sto disputando e da inizio stagione la sto vincendo. Ho solo 21 anni, quindi gran parte del mio potenziale deve essere espresso. Mi sento più forte rispetto a un anno fa e per continuare a progredire devo evolvermi”.