Tennis, Miami: Trevisan supera Ostapenko, è ai quarti

L'azzurra si è sbarazzata dell'avversaria lettone con un doppio 6-3. giocando sempre con grande attenzione

27-03-2023 18:53

Martina Trevisan entra tra le prime otto del Wta Masters 1000 di Miami superando la lettone Jelena Ostapenko con un doppio 6-3. Per l’azzurra è la prima volta così in alto sul veloce e virtualmente ora è tra le prime 20 del ranking. Trevisan ha giocato per tutta la partita con molta attenzione e ha avuto un solo verso momento di difficoltà, quando ha subito un break nel secondo set.

Reduce dalla maratona contro l’americana Liu, la nostra giocatrice ha iniziato nel miglior modo possibile. Già al terzo game, infatti, ha strappato il servizio a Ostapenko, ex vincitrice del Roland Garros. Si è ripetuta al quinto gioco, andando sul 4-1 e mettendo in discesa il set. La lettone ha provato a rimontare, strappando a sua volta una volta il servizio (2-4), ma Trevisan successivamente ha tenuto il suo turno di battuta e ha ottenuto il terzo break per chiudere 6-3 il primo parziale.

Nel secondo set, dopo un game durato ben 15 minuti, Ostapenko è riuscita a prendersi il gioco strappando il servizio all’azzurra. Qui Trevisan è stata molto brava a non scomporsi, neanche sul 2-0. Ha tenuto il proprio servizio a 30, poi è andata addirittura 40-0 sulla battuta dell’avversaria, sfruttando la seconda palla break per impattare di nuovo il match.

Non si è fermata qui, Trevisan. Di nuovo game a 30, poi ancora 40-0 e chance per scappare sfruttata al terzo tentativo per il 4-2. Nel settimo set ha cercato di tenersi a galla la lettone, andando più volte vicina al break che avrebbe potuto riequilibrare l’incontro. Ma l’azzurra ha risposto colpo su colpo prima di sfruttare il dritto fuori dell’avversaria per il 5-2. Ostapenko è rimasta nel match ancora per pochi minuti, tenendo il servizio, ma al nono gioco ha chiuso a 15 su servizio, qualificandosi al turno successivo.