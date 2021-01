Tennis, Australian Open: verso la fine della quarantena per i 72 tennisti in isolamento

Dopo le innumerevoli lamentele e problemi che ha creato la quarantena obbligatoria per i 72 tennisti arrivati scaglionati a Melbourne, in occasione dell’inizio degli Austarlian Open, primo slam stagionale, si potrebbe iniziare a vedere un raggio di sole.

La quarantena prevista infatti per tutti i tennisti, sta per terminare.

Secondo The Age da giovedi sera, fino a domenica mattina, i giocatori ritorneranno in campo a seconda di quando sono arrivati a Melbourne, anche se l’organizzazione ha allestito un’area a Melbourne Park in modo che tutti possano allenarsi da venerdi.

L’inizio ufficiale degli Australian Open è fissato per lunedi 8 febbraio.

OMNISPORT | 28-01-2021 10:17