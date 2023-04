Tennis, Barcellona: Giustino lascia strada a Shevchenko

Dopo aver superato bene le qualificazioni, l'azzurro è uscito al primo turno contro il russo, che ha vinto con un doppio 6-2

18-04-2023 13:22

Disco rosso per Lorenzo Giustino al primo turno del torneo Atp 500 di Barcellona. Dopo aver superato in scioltezza le qualificazioni, l’azzurro si è arreso al russo Alexander Shevchenko in poco più di un’ora con il punteggio di 6-2, 6-2. Giustino non ha avuto neanche una palla break durante la partita.

Pronti via e il napoletano perde il servizio, al terzo gioco concede un altro break e permette al russo di volare 4-0 prima e 6-2 poi. Copione identico nel secondo parziale: di nuovo break in apertura e di nuovo al quinto gioco. Avanti 4-1, il numero 98 del mondo ha chiuso 6-2 anche questo set.