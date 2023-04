Tennis, Barcellona: Passaro agevolmente al secondo turno

L'azzurro ha sconfitto Fernando Verdasco con un doppio 6-1 in appena un'ora e due minuti di gioco

18-04-2023 12:48

Un buon allenamento per Francesco Passaro, che ha superato agevolmente il primo turno del torneo Atp di Barellona, regolando con un doppio 6-1 Fernando Verdasco in appena 62′ di gioco.

Due break in apertura per l’azzurro, poi lo spagnolo riesce a portarsi sull’1-4, ma Passaro non ha intenzione di riaprire la porta: 6-1. Nel secondo set, l’italiano non sbaglia neanche quel poco che aveva smarrito nel primo set, aggiusta le prime di servizio e fa tre break di seguito per un altro 6-1.

Passaro guadagna otto posizioni nel ranking Atp e ora se la vedrà con Francisco Cerundolo.