Tennis, Barty dopo il ritiro: "Tutto quello che ho sempre sognato"

30-10-2022 15:33

Ashleigh Barty da ormai diversi mesi ha detto addio al tennis e alle competizioni. L’australiana, vincitrice degli Australian Open nel 2022 ne ha parlato in un’intervista a News Corp spiegando quando ha iniziato a maturare l’idea del ritiro: “Vincere Wimbledon era l’unica cosa che volevo per tutta la mia carriera.Ma dopo quell’impresa, nel giugno 2021, il fuoco è stato spento all’interno” Nell’intervista, Barty ha presentato il suo libro “My Dream Time”.

In questo ha spiegato le sensazioni provate: “Non so più a che gioco giocare. Penso di aver finito. Non ho più niente, nessuna scintilla”.

E poi sulla nuova cita: “Gli ultimi sei o sette mesi della mia vita sono stati tutto ciò che ho sempre desiderato. Amo il modo in cui la mia vita è al momento”.