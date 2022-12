Tennis, Berrettini: "Voglio essere al top per gli Australian Open"

27-12-2022 13:08

Matteo Berrettini è arrivato in Australian per la United Cup del 29 dicembre, nuova competizione mista a squadre.

Come riporta Ubitennis, in conferenza stampa ha parlato in vista della nuova annata: “Adoro giocare in Australia. Mi piacciono le condizioni, il pubblico e tutto questo mi dà tanta energia. Ho sempre avuto bei ricordi qui. Spero di acquisire molta fiducia da questo evento per arrivare al top negli Australian Open“.

E sulla finale di Wimbledon poi persa con Djokovic: ““In quel caso mi sono trovato ad affrontare un giocatore di grandissimo livello ed esperienza, mentre io ero al primo atto conclusivo in un Major. Questo comunque è stato utile nel mio caso per acquisire maggiori consapevolezze che sono certo mi torneranno utili anche in questa stagione“.