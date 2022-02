Tennis, Borg: "Per il bene del tennis Djokovic deve giocare"

27-02-2022 12:24

Novak Djokovic non si è ancora vaccinato e per il momento non è sua intenzione farlo, a discapito anche del tennis. A dirlo chiaramente è stato lui stesso in un’intervista alla BBC e ha ribadito la sua posizione nel torneo di Doha.

A parlare del serbo e della sua “condizione”, a Marca, è stato l’ex numero uno al mondo Bjorn Borg: “Non so cosa accadrà, ma la cosa migliore per il tennis è che lui giochi. È uno dei Big 3, con Nadal e Federer. Deve far parte dei tornei importanti e giocarli. Ha un tanto tennis da offrire e tanti altri grandi tornei da vincere. Spero solo che prenda la decisione giusta”,

OMNISPORT