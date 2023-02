Tennis: Buenos Aires, Musetti vince e si qualifica per i quarti

Battuto facilmente il padrone di casa Cachin con il punteggio di 6-2, 6-3. Ora sfiderà il peruviano Varillas

17-02-2023 08:35

Buon test per Lorenzo Musetti all’esordio dell’Atp 250 di Buenos Aires. L’azzurro ha superato facilmente l’argentino padrone di casa, Pedro Cachin, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora a 24 minuti. Ai quarti di finale sfiderà il peruviano Juan Pablo Varillas, proveniente dalle qualificazioni, ma che ha fatto l’impresa battendo Dominic Thiem.

Nel primo set, break per Musetti al quarto game, subito recuperato da Cachin che, però, da qui in poi non tiene più nessun servizio. Nel secondo parziale, subito break per l’argentino e contro-break da parte di Musetti. Si prosegue in equilibrio fino all’ottavo game, vinto dall’italiano che va quindi a servire per il match e non sbaglia.