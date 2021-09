Tennis, Casper Ruud: "Voglio le ATP Finals"

La testa di serie numero 8 degli US Open, Casper Ruud, ha incredibilmente perso al secondo turno per 3-6 6-4 6-3 6-4 contro Botic van De Zandschulp. In conferenza stampa, Ruud si presenta poi parlando delle sua ambizioni verso le Nitto ATP Finas. Queste le sue parole:

“Oggi non è stata una delle mie migliori partite quest’anno, ma non ne faccio un dramma. Ho avuto un’estate lunga e piena di soddisfazioni, dunque, nonostante sperassi di chiudere qui con un risultato migliore, posso essere soddisfatto di quello che ho fatto. Ho giocato tantissimo, dunque ora sento la necessità di tornare a casa e prendermi qualche giorno di riposo. Dopo, sarò contento di mettermi di nuovo al lavoro, poichè ho in testa le ATP Finals, mio principale obiettivo da qui alla fine della stagione: ad oggi ho la mia programmazione che prevede la Laver Cup, evento che aspetto con tanta adrenalina, i tornei di San Diego e Indian Wells, ma tutto dipenderà anche da come si evolverà la situazione nella race”.

OMNISPORT | 02-09-2021 10:22